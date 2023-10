PSG : Mbappé a plombé un vieux copain !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Opposé à Kylian Mbappé et au PSG mercredi soir, Olivier Giroud a souffert puisque son équipe du Milan AC a été lourdement battue au Parc des Princes. Et le buteur de l'équipe de France explique à quel point son compatriote a fait mal à son équipe en faisant basculer le match...

À l'occasion du choc entre le PSG et le Milan AC mercredi soir en Ligue des Champions, de nombreux joueurs de l'équipe de France s'affrontaient sur la pelouse : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou encore Lucas Hernandez côté francilien, face à Olivier Giroud, Mike Maignan et Théo Hernandez dans les rangs du club rossonero . Et le scénario du match a finalement tourné en faveur du PSG, large vainqueur 3-0 avec une ouverture du score signée Kylian Mbappé...

Giroud raconte « l'exploit » de Mbappé

Interrogé sur Canal + après le match, Olivier Giroud a expliqué à quel point l'attaquant du PSG avait fait basculer le match : « On a joué le match que l’on souhaitait en première période. On leur a posé des problèmes dans le pressing, on a récupéré des ballons, mais on n’a pas su être efficace dans la zone de vérité. Après, Kylian fait un premier exploit. En deuxième période, ce deuxième but nous fait mal sur un manque de rigueur, de concentration. À 2-0, c’était difficile », indique le buteur français du Milan AC.

« Le résultat est lourd »