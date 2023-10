Le PSG a réussi son pari, cette recrue déballe tout

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG s'est imposé largement face à l'AC Milan au Parc des Princes. Après la troisième journée de la phase de groupes en Ligue des Champions, Randal Kolo Muani s'est totalement enflammé parce que ses coéquipiers et lui ont appliqué à la lettre les consignes de Luis Enrique, et que ça a payé.

Après une victoire convaincante face au Borussia Dortmund (2-0), le PSG a sombré face à Newcastle (4-1) en phase de groupes de la Ligue des Champions. Alors que son 4-3-3 avec Vitinha a porté ses fruits, Luis Enrique a préféré utiliser un 4-2-4 face aux Magpies, en utilisant à gauche Randal Kolo Muani à la place du Portugais.

Le PSG s'est racheté après Newcastle

Pour affronter l'AC Milan lors de la troisième journée de Ligue des Champions, Luis Enrique a décidé de remettre en place sa composition initiale, à savoir son équipe type organisée en 4-3-3 avec Vitinha. Et ce choix a payé. En effet, le PSG s'est imposé 3-0, et ce, en respectant à la lettre les consignes que Luis Enrique répète à ses joueurs depuis son arrivée : possession de balle extrême, ligne défensive très haute et contre-pressing agressif.

«On a su aller les chercher haut»