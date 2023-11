Le PSG tient un «joueur essentiel» grâce au mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pointé du doigt la saison dernière pour son rendement, Achraf Hakimi est aujourd’hui l’un des éléments forts de Luis Enrique au PSG. Un retour en grande forme que salue le journaliste Daniel Riolo, estimant que la fin des individualités au sein du club de la capitale a été bénéfique au latéral droit marocain.

Impressionnant avec l’Inter, Achraf Hakimi n’a pas toujours su se montrer sous son meilleur jour avec le PSG, en particulier lors de la dernière saison où il n’était que l’ombre de lui-même. De l’histoire ancienne pour l’international marocain, qui apparaît comme un pion essentiel de Luis Enrique dans cette équipe qui a subi un gros lifting cet été, avec onze arrivées et autant de départ. Un nouveau PSG bénéfique à Achraf Hakimi selon Daniel Riolo.

« Il était sous-exploité »

« Rappelons-nous du niveau d’Hakimi. Quand il est arrivé et qu’il sort de sa saison à l’Inter, où il est considéré en Italie comme un super joueur, t’avais l’impression que c’était un joueur volant dans son couloir. Il est arrivé et a été très bon au début au PSG, puis il était devenu assez quelconque, en tout cas pas du tout exploité lorsqu’il était sur son côté, on ne lui donnait pas la balle. Franchement, il était sous-exploité », se souvient le journaliste de RMC , estimant que le départ de certains joueurs a tout changé.

« Joueur essentiel de cette équipe »