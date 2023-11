Le PSG tient son «MVP», Mbappé s’enflamme

Jean de Teyssière

Face au Stade de Reims, le PSG a profité d'un triplé de Kylian Mbappé pour prendre la place de leader du championnat de France (3-0). Mais le PSG a surtout réussi à se rendre le match facile grâce au match XXL du portier parisien, Gianluigi Donnarumma. D'ailleurs, Kylian Mbappé ne s'y trompe pas et estime que c'est son coéquipier qui a été le meilleur joueur du match.

Les matchs se gagnent avec les grands attaquants mais aussi parfois avec les grands gardiens. Samedi après-midi, face à Reims (3-0), le PSG a eu les deux ! Kylian Mbappé a inscrit un triplé pendant que Gianluigi Donnarumma s'occupait de garder sa cage inviolée en réalisant six parades.

Donnarumma impeccable sur sa ligne

Quel match de Gianluigi Donnarumma ! Les Parisiens peuvent remercier leur gardien, incroyable sur sa ligne ce samedi face à Reims (3-0). Des Rémois qui n'ont pourtant pas démérité, se procurant plusieurs occasions franches. Mais le gardien italien a écœuré toutes tentatives rémoises sur sa ligne (40e, 56e et 71e). Du très haut niveau !

Critiquée, une star du PSG les écoeure ! https://t.co/uk9ZBsM5Pk pic.twitter.com/NOZuXXdEEu — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

Pour Mbappé, c'est Donnarumma le MVP !