Le PSG signe deux attaquants, Luis Enrique est aux anges

Arnaud De Kanel

Si Christophe Galtier ne disposait pas de multiples solutions pour la pointe de son attaque la semaine passée, Luis Enrique est beaucoup plus chanceux. En effet, le coach du PSG peut compter sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo-Muani. Le technicien espagnol est heureux de posséder ces deux profils.

Cette saison, le PSG a doublé presque tous les postes. Luis Enrique ne manque pas de solutions lorsqu'il doit composer son équipe et ça n'est pas pour lui déplaire. Le coach du PSG se réjouit notamment de pouvoir compter sur deux buteurs comme Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

«On a besoin que notre numéro 9 vienne en appui»

Présent en conférence de presse ce samedi avant le match face à Brest, Luis Enrique a évoqué les dernières sorties de Gonçalo Ramos. « Ce que vous voyez de Gonçalo Ramos, c’est ce qu’on lui demande, ce que l’entraîneur et le staff lui demandent. On a besoin que notre numéro 9 vienne en appui pour qu’il laisse des espaces afin que ses partenaires puissent attaquer en profondeur. Il bouge très bien, c’est vrai que nous ne faisons pas beaucoup de centres à cause du type d’attaques que nous faisons. Peut-être qu’on ne voit pas les meilleures caractéristiques de Ramos », reconnait Luis Enrique.

«Gonçalo et Randal sont deux joueurs top»