Le PSG sacré : L’improbable tacle de l’OM

5 buts à 0, c’est le score infligé à l’Inter par le PSG en finale de Ligue des champions. Une première à ce stade de la compétition. Coach de l’OM, Roberto De Zerbi a critiqué l’Inter et la presse transalpine expliquant par le biais d’un podcast que c’est un échec collectif par manque de travail en amont.

« Un résultat étrange parce que l'Inter est une grande équipe et Inzaghi un grand entraîneur. Une différence de 5 buts ne reflète pas la réalité. Le problème réside dans le fait que l'Italie ne connaissait pas le PSG, qu'elle l'a sous-estimé et s'est montrée présomptueuse à son égard. Je parle de l’Italie footballistique, pas de l’Inter, attention. Ils ignoraient même que le coup d'envoi se faisait en touche ; ils ne savaient pas que Dembélé fait toujours ainsi. Malheureusement, je le savais ». a confié Roberto De Zerbi pendant son passage sur le podcast d’ Alessandro Cattelan.

«Le réveil a été difficile»

L’Inter sortait d’une double confrontation aux multiples rebondissements face au FC Barcelone (7-6 au score cumulé) et a connu un dur retour à la réalité de par sa faute selon Roberto De Zerbi. « Ils ne savaient pas que Doué est un talent du niveau de Yamal : il a une classe folle. Ils ne savaient pas que Vitinha est peut-être le milieu de terrain le plus fort du monde aujourd'hui. Ils ne savaient pas non plus de quel pays venait Pacho, malheureusement. Et donc, le réveil a été difficile. On pense que la Ligue 1 est un championnat comme ça, mais ce n’est pas vrai ».