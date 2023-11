Le PSG retrouve deux stars, elles ont relancé une tradition

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Large vainqueur du premier choc sur la pelouse du Parc des Princes le 25 octobre dernier (3-0), le PSG retrouve l’AC Milan ce mardi soir (21h), cette fois-ci du côté de San Siro, et il y aura du beau monde pour assister à la rencontre. Zlatan Ibrahimovic et David Beckham sont notamment attendus, un rendez-vous forcément particulier pour les deux stars du ballon rond qui ont porté le maillot des deux équipes, et elles ne sont pas les seules.

Weah, Leonardo… Du mouvement dans les années 1990

C’est en effet devenu une tradition sur le mercato de voir d’anciens joueurs de l’AC Milan s’engager au PSG, ou vice-versa. L’histoire a démarré en 1987 lorsque Francis Borelli met la main sur Ray Wilkins, qui sort de trois saisons en Lombardie. Un recrutement qui tourne au fiasco, le milieu quittant la capitale après seulement quatre mois. George Weah a pour sa part effectué le chemin inverse en allant découvrir l’Italie en 1995 suite à ses trois saisons au PSG. Il décrochera le Ballon d’Or quelques mois après son transfert et sera rejoint un an plus tard par Leonardo. Marco Simone et Bruno Ngotty ont eux aussi foulé les pelouses du Parc des Princes et de San Siro durant la décennie 90.

Ronaldinho rejoint la liste en 2008

Dans les années 2000, Vikash Dhorasoo et Mario Yepes ont eu l’occasion d’évoluer ensemble dans la capitale française, mais pas à Milan. L’ex-numéro 10 du PSG avait signé en faveur du club parisien en 2005 après une expérience ratée chez les Rossoneri , tandis que le défenseur colombien découvrira l’AC Milan après ses quatre saisons à Paris. Ronaldinho a quant à lui enchanté les supporters italiens entre juillet 2008 et janvier 2011, lui qui avait brillé au FC Barcelone. Mais comme au PSG, le génie brésilien ne remportera pas le moindre trophée durant son aventure milanaise.

Zlatan, Thiago Silva, Donnarumma… Le Qatar a relancé la tradition

À partir de l’été 2012, le Qatar relance la vieille tradition en frappant un double coup d’entrée, s’attachant les services de Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic, les deux éléments forts de l’AC Milan qui ne voulaient pourtant pas quitter San Siro, puis en choisissant Carlo Ancelotti pour son banc de touche. « Mon transfert à Paris n’a pas été à 100% ma décision. J’avais d’ailleurs renouvelé mon contrat à Milan. Certains disent que je suis un mercenaire mais je ne gagnerai pas plus d’argent à Paris qu’à Milan. Je veux clarifier les choses , déclarait le Brésilien peu après son arrivée. Ce n’est pas ma faute si j’ai dû quitter Milan et je m’excuse auprès des tifosi. Ma volonté, comme celle de ma famille, était de ne pas quitter Milan. » Le géant suédois partageait l’avis de son coéquipier : « Je suis parti contre ma volonté. Je respecte beaucoup Milan comme club. La situation était comme elle était, on n’a rien pu faire. Puis, je suis allé au PSG, United, Galaxy », lâchait Ibra en 2020.

Un attachement pour le Milan AC qui poussera Jérémy Ménez à opter pour la formation lombarde au moment de son départ du PSG en 2014 : « Ibra et Thiago Silva m’ont toujours parlé en bien de l’AC Milan, avec des regrets d’avoir quitté ce club. Leurs paroles m’ont aidé à faire le choix de venir ici. » Durant le même été, Alex choisira également le rival de l’Inter à la fin de son engagement au PSG. Ils auront eu le temps de côtoyer David Beckham durant quelques mois à Paris, le Spice Boy prenant sa retraite au Parc des Princes après, notamment, deux passages en prêt à Milan. C’est aussi sous forme de cession provisoire qu’Alessandro Florenzi aura l’occasion de porter le maillot du PSG le temps d’une saison (2020-21) puis du Milan (2021-22), avant un transfert définitif chez les Rossoneri avec qui il est encore sous contrat.