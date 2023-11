Une star du PSG s’enflamme pour Kylian Mbappé

La rédaction

Arrivé en provenance de l’Inter en juillet 2021, Achraf Hakimi semble s’être rapidement lié avec Kylian Mbappé, sur comme en dehors du terrain. Les deux stars du Paris Saint-Germain on en effet souvent été aperçues ensemble et le latéral marocain semble très heureux de pouvoir évoluer aux côtés de la star française.

C’est l’une des grandes “ bromances ” du PSG. Coéquipiers dans la vie de tous les jours, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi se sont liés d’amitié et semblent passer beaucoup de temps ensemble en dehors des terrains. Une complicité est née et forcément, ce n’est qu’une excellente nouvelle pour les Parisiens.

« C'est encore plus facile de jouer avec lui, vu le calibre du joueur qu'il est »

Avant le choc face à l’AC Milan en Ligue des Champions, Hakimi s’est exprimé au sujet de sa relation avec Mbappé. « Quand tu te sens bien avec un coéquipier sur et en dehors du terrain, tu sens son jeu facilement. C'est encore plus facile de jouer avec lui, vu le calibre du joueur qu'il est » a confié le latéral du PSG, d’après RMC Sport .

« Nous savons exactement où et quand nous voulons le ballon juste en nous regardant »