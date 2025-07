Le PSG réalise un coup historique, c'est surréaliste !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur de tous les trophées possibles, le PSG a connu une très longue saison. Cette dernière n’est d’ailleurs toujours pas terminée puisque Paris dispute la Coupe du monde des Clubs aux États-Unis. Le club de la capitale égale d’ailleurs ce samedi un surprenant record de nombre de matchs joués pour un club français.

Le PSG n’est toujours pas en vacances. Vainqueurs de la Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique enchaînent les rencontres, dans un calendrier extrêmement chargé. Paris n’arrête pas, et ne bénéficiera que de quelques petites semaines de vacances avant le début de la saison 2025-2026.

Le PSG enchaîne les matchs

Et pour cause, le PSG a participé à la Coupe du monde des Clubs aux États-Unis. Deux semaines seulement et un rassemblement international dans les pattes après la victoire en Ligue des Champions, les Parisiens ont donc retrouvé la compétition avec cette compétition tout à fait inédite. Comme le rapporte le compte X StatsduFoot, le PSG a ainsi égalé un drôle de record.