Xavi - Iniesta : L'énorme coup annoncé dans le vestiaire du PSG !

Si le PSG a brillé en 2025, c'est notamment grâce à son trio exceptionnel au milieu de terrain. Vitinha et Joao Neves ont toutefois été mis plus en avant, notamment par leur ressemblance dans le jeu à un autre duo mythique du football : Andrès Iniesta et Xavi. Vitinha a d'ailleurs évoqué cette comparaison.

Vitinha-Neves, les nouveaux Xavi-Iniesta ? « Je sais que l’on fait souvent la comparaison (avec Xavi et Iniesta), et c’est normal, car les styles similaires ne manquent pas dans le football. C’est une évidence, et je n’ai que des éloges à faire de João Neves », lâche-t-il dans les colonnes d'O Jogo avant de s'enflamme pour Joao Neves.