Xavi - Iniesta : L'énorme coup annoncé dans le vestiaire du PSG !

Si le PSG a brillé en 2025, c'est notamment grâce à son trio exceptionnel au milieu de terrain. Vitinha et Joao Neves ont toutefois été mis plus en avant, notamment par leur ressemblance dans le jeu à un autre duo mythique du football : Andrès Iniesta et Xavi. Vitinha a d'ailleurs évoqué cette comparaison.
Vitinha-Neves, les nouveaux Xavi-Iniesta ?
« Je sais que l’on fait souvent la comparaison (avec Xavi et Iniesta), et c’est normal, car les styles similaires ne manquent pas dans le football. C’est une évidence, et je n’ai que des éloges à faire de João Neves », lâche-t-il dans les colonnes d'O Jogo avant de s'enflamme pour Joao Neves.
Vitinha répond !
« Je lui dis sans cesse à quel point il est incroyable, autant comme joueur que comme personne. C’est l’un des meilleurs joueurs que je n’ai jamais vu et j’en suis convaincu… Il va très bientôt devenir le meilleur de tous les temps. En fait, pour moi, s’il n’est pas le meilleur actuellement, il figure assurément parmi les meilleurs joueurs. Ce qu’il est capable de faire est incroyable. Il excelle dans presque tous les domaines, même dans des situations difficiles. Je l’ai dit à plusieurs reprises, et cela le gêne un peu, mais je dirais que son seul point faible est qu’il a très peu de marge de progression, malgré son jeune âge. Il exploite tellement de qualités que c’est impressionnant. João doit simplement continuer à être lui-même, un joueur cinq étoiles sur et en dehors du terrain. S’il conserve son comportement et sa personnalité, et je n’ai aucun doute là-dessus, il sera le meilleur joueur portugais pendant de nombreuses années », ajoute Vitinha.