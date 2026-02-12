Didier Deschamps avertit un joueur du PSG : «Il peut se passer beaucoup de choses…»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, l’équipe de France n’a pas été gâtée en marge du tirage au sort de la Ligue des Nations 2026-2027. Didier Deschamps, qui a assisté au tirage malgré le fait qu’il ne sera alors plus sur le banc des Bleus pendant la compétition, en a profité pour évoquer la Coupe du monde aux États-Unis, avertissant notamment un joueur du PSG. Explications.

L’équipe de France à l’honneur ce jeudi soir. Les Bleus sont désormais fixés pour la phase de groupe de la Ligue des Nations 2026-2027, et affronteront l’Italie, la Belgique, et la Turquie. Présent ce jeudi soir pour le tirage au sort, Didier Deschamps lui, ne prendra pas part à cette compétition. Pour rappel, le légendaire sélectionneur des Bleus a déjà acté son départ, lui qui se retirera juste derrière la Coupe du monde 2026.

👀 Deschamps présent au tirage au sort d'une Ligue des Nations à laquelle il ne partcipera pas pic.twitter.com/Ak9doJWcWJ — RMC Sport (@RMCsport) February 12, 2026

« D'ici mars, il peut se passer beaucoup de choses » Cependant, cela n’a pas empêché Didier Deschamps d’évoquer plusieurs sujets, dont celui de la situation de plusieurs joueurs du PSG avant le début du mondial cet été. Interrogé sur la mauvaise forme de Lucas Chevalier notamment, le sélectionneur a affirmé que tous les scénarios étaient possibles. « Au mois d'octobre, beaucoup disaient que Lucas Chevalier allait peut-être prendre la place de Mike Maignan. Ça va vite dans le football. D'ici mars, il peut se passer beaucoup de choses. Les gardiens, comme certains joueurs de champ, peuvent avoir une période où ils sont moins bien, où ils jouent moins, même si le poste de gardien est spécifique. Si Lucas (Chevalier) ne joue pas ? Ne me posez pas la question, on verra en temps et en heure », a confié Deschamps au micro de l’Equipe.