Didier Deschamps avertit un joueur du PSG : «Il peut se passer beaucoup de choses…»

Ce jeudi soir, l’équipe de France n’a pas été gâtée en marge du tirage au sort de la Ligue des Nations 2026-2027. Didier Deschamps, qui a assisté au tirage malgré le fait qu’il ne sera alors plus sur le banc des Bleus pendant la compétition, en a profité pour évoquer la Coupe du monde aux États-Unis, avertissant notamment un joueur du PSG. Explications.
L’équipe de France à l’honneur ce jeudi soir. Les Bleus sont désormais fixés pour la phase de groupe de la Ligue des Nations 2026-2027, et affronteront l’Italie, la Belgique, et la Turquie. Présent ce jeudi soir pour le tirage au sort, Didier Deschamps lui, ne prendra pas part à cette compétition. Pour rappel, le légendaire sélectionneur des Bleus a déjà acté son départ, lui qui se retirera juste derrière la Coupe du monde 2026.
« D'ici mars, il peut se passer beaucoup de choses »
Cependant, cela n’a pas empêché Didier Deschamps d’évoquer plusieurs sujets, dont celui de la situation de plusieurs joueurs du PSG avant le début du mondial cet été. Interrogé sur la mauvaise forme de Lucas Chevalier notamment, le sélectionneur a affirmé que tous les scénarios étaient possibles. « Au mois d'octobre, beaucoup disaient que Lucas Chevalier allait peut-être prendre la place de Mike Maignan. Ça va vite dans le football. D'ici mars, il peut se passer beaucoup de choses. Les gardiens, comme certains joueurs de champ, peuvent avoir une période où ils sont moins bien, où ils jouent moins, même si le poste de gardien est spécifique. Si Lucas (Chevalier) ne joue pas ? Ne me posez pas la question, on verra en temps et en heure », a confié Deschamps au micro de l’Equipe.
« La situation de Lucas n'est pas la meilleure, ni pour lui, ni pour nous, mais c'est Luis Enrique qui décide »
« Butez, Risser ? Je ne vais pas dire que tout le monde a sa chance, ce sont de bons gardiens, on les suit, mais sans rentrer dans le détail, le poste est très spécifique. Il y aura une réflexion approfondie. Avoir de l'expérience est important, ça entre dans la réflexion. La situation de Lucas n'est pas la meilleure, ni pour lui, ni pour nous, mais c'est Luis Enrique qui décide. Si ça évolue dans le bon sens, tant mieux pour lui et pour nous », conclut Didier Deschamps. Le message est donc passé pour Lucas Chevalier…