«Cela procure de la joie» : Didier Deschamps annonce un premier grand rendez-vous pour Zinedine Zidane ?

L'été prochain, à l'issue de la Coupe du monde, Didier Deschamps cédera sa place de sélectionneur de l'équipe de France, 14 ans après sa nomination sur le banc des Bleus. Pour le remplacer, Zinedine Zidane est l'immense favori. D'ailleurs, Deschamps a peut-être bien évoqué le premier grand défi de Zizou.
Didier Deschamps vit ses derniers moments en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Cela fait désormais plus d'un an qu'il a annoncé qu'il quitterait son poste après la Coupe du monde l'été prochain. Le nom de son remplaçant n'est pas encore connu, mais il s'agira selon toute vraisemblance de Zinedine Zidane.
Zidane : Un groupe de la mort pour commencer ?
Ainsi, la présence de Didier Deschamps à Bruxelles pour le tirage au sort de la Ligue des Nations prépare le terrain pour Zinedine Zidane. Et pour cause, la compétition débutera en septembre prochain, et il y aura donc un nouveau sélectionneur sur le banc des Bleus. Ce nouveau coach de l'équipe de France aura forte affaire puisqu'il faudra affronter l'Italie, la Belgique et la Turquie dans ce qui ressemble au groupe dans cette Ligue A. Zinedine Zidane sera donc confronté à un premier défi d'ampleur dès ses premiers pas de sélectionneur.
«C'est une belle compétition»
Didier Deschamps a d'ailleurs commenté ce tirage au sort qui concernera donc probablement Zinedine Zidane. « Ce groupe ressemble un peu à celui que l'on a eu. Il y a la Turquie qui remplace Israël. Dans cette Ligue A, vous avez les meilleures nations. Cela laisse la possibilité d'avoir de belles affiches. On a eu le bonheur de la gagner en 2021. Cela procure de la joie. C'est une belle compétition. Je suis sélectionneur en poste, même si ma tête est focalisée sur la tournée de mars et la Coupe du monde. On sort d'un séminaire avec mon staff pour rentrer dans tous les détails, anticiper et être prêts le moment venu », confie-t-il auprès de L'EQUIPE.