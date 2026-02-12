«Cela procure de la joie» : Didier Deschamps annonce un premier grand rendez-vous pour Zinedine Zidane ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, à l'issue de la Coupe du monde, Didier Deschamps cédera sa place de sélectionneur de l'équipe de France, 14 ans après sa nomination sur le banc des Bleus. Pour le remplacer, Zinedine Zidane est l'immense favori. D'ailleurs, Deschamps a peut-être bien évoqué le premier grand défi de Zizou.

Didier Deschamps vit ses derniers moments en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Cela fait désormais plus d'un an qu'il a annoncé qu'il quitterait son poste après la Coupe du monde l'été prochain. Le nom de son remplaçant n'est pas encore connu, mais il s'agira selon toute vraisemblance de Zinedine Zidane.

🚨 𝗧𝗜𝗥𝗔𝗚𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 :



𝙂𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 𝗔𝟭 :

🇫🇷 FRANCE

🇮🇹 ITALIE

🇧🇪 BELGIQUE

🇹🇷 TURQUIE



LE GROUPE DE LA MORT !!!! 💀💀💀 — Actu Foot (@ActuFoot_) February 12, 2026

Zidane : Un groupe de la mort pour commencer ? Ainsi, la présence de Didier Deschamps à Bruxelles pour le tirage au sort de la Ligue des Nations prépare le terrain pour Zinedine Zidane. Et pour cause, la compétition débutera en septembre prochain, et il y aura donc un nouveau sélectionneur sur le banc des Bleus. Ce nouveau coach de l'équipe de France aura forte affaire puisqu'il faudra affronter l'Italie, la Belgique et la Turquie dans ce qui ressemble au groupe dans cette Ligue A. Zinedine Zidane sera donc confronté à un premier défi d'ampleur dès ses premiers pas de sélectionneur.