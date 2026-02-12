Le PSG zappe définitivement l'OM : La sortie qui va faire parler à Marseille

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche dernier, le PSG a étrillé l’OM au Parc des Princes (5-0). De nouveau leaders en Ligue 1, les Parisiens savent désormais que la course au titre va essentiellement se jouer face au RC Lens. Les dernières sorties médiatiques de certains membres du club de la capitale prouvent d’ailleurs que Marseille n’est plus du tout concerné par ce trophée. Explications.

Le PSG a infligé une véritable humiliation à son pire ennemi. Ayant battu l’OM au Parc des Princes dimanche soir sur le score de 5 à 0, le club de la capitale a battu un nouveau record ; celui du plus grand écart jamais enregistré lors d’un Classique opposant les deux clubs rivaux. Revenu en force, le PSG est désormais focalisé sur la conservation de son fauteuil de leader ainsi que sur la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce jeudi avant le match face à Rennes (ce vendredi), Luis Enrique a cité les noms des deux principaux concurrents de son équipe pour le championnat, sans citer l’OM…

«Le PSG peut quitter la Ligue 1…» : Riolo se fait reprendre sur les réseaux sociaux https://t.co/gadYbrk3Yg — le10sport (@le10sport) February 12, 2026

Luis Enrique ne considère plus l’OM comme candidat en Ligue 1 « Vous savez quel est mon avis sur le fait d'être performant pendant toute la saison. Si on est de retour, c'est merveilleux, parce que c'est la meilleure partie de la saison. L'important c'est de gagner le prochain match demain et ce ne sera pas facile, parce que quand tu joues à l'extérieur contre une équipe comme Rennes, qui est en difficulté, c'est toujours difficile. Et il faut continuer à mettre la pression sur Lens et l'Olympique Lyonnais, c'est ça notre travail et notre objectif », a ainsi confié Luis Enrique.