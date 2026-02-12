L'OM l'appelle pour son transfert : Il insulte l'entraîneur, «casse toi de là !»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sur les ondes de RMC, un ancien joueur passé par l’OM a raconté le moment où on l’avait contacté pour le recruter. Quand il a reçu l’appel de l’entraîneur de Marseille, le principal intéressé pensait que c’était une blague d’un ami à lui et l’a insulté au téléphone, avant qu’on ne lui apprenne qui était à l’autre bout du fil.

Sélectionneur de l’équipe de France pendant encore quelques mois, Didier Deschamps avait débuté sa carrière d’entraîneur à l’AS Monaco, avant de rejoindre la Juventus puis l’OM à l’été 2009. Pour construire son équipe à Marseille, il avait notamment recruté un joueur qui venait à peine d’être sacré champion de France avec les Girondins de Bordeaux : Souleymane Diawara.

Quand Diawara a insulté Deschamps au téléphone C’est Didier Deschamps qui avait directement contacté l’ancien international sénégalais (51 sélections) pour le convaincre de venir à l’OM, mais au début, ce dernier n’y croyait pas. Invité dans Génération After sur RMC ce jeudi soir, Souleymane Diawara est revenu sur le moment où il a reçu l’appel de Deschamps et pensait alors que c’était une blague de son ami Anthony Le Tallec.