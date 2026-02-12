L'OM l'appelle pour son transfert : Il insulte l'entraîneur, «casse toi de là !»

Sur les ondes de RMC, un ancien joueur passé par l’OM a raconté le moment où on l’avait contacté pour le recruter. Quand il a reçu l’appel de l’entraîneur de Marseille, le principal intéressé pensait que c’était une blague d’un ami à lui et l’a insulté au téléphone, avant qu’on ne lui apprenne qui était à l’autre bout du fil.
Sélectionneur de l’équipe de France pendant encore quelques mois, Didier Deschamps avait débuté sa carrière d’entraîneur à l’AS Monaco, avant de rejoindre la Juventus puis l’OM à l’été 2009. Pour construire son équipe à Marseille, il avait notamment recruté un joueur qui venait à peine d’être sacré champion de France avec les Girondins de Bordeaux : Souleymane Diawara.
Quand Diawara a insulté Deschamps au téléphone
C’est Didier Deschamps qui avait directement contacté l’ancien international sénégalais (51 sélections) pour le convaincre de venir à l’OM, mais au début, ce dernier n’y croyait pas. Invité dans Génération After sur RMC ce jeudi soir, Souleymane Diawara est revenu sur le moment où il a reçu l’appel de Deschamps et pensait alors que c’était une blague de son ami Anthony Le Tallec.
« C'est Deschamps qui t'a appelé et tu lui as raccoché au nez ! »
« J'avais fait une blague à mon pote Anthony Le Tallec parce qu’il y avait un club qui le voulait. Je me suis fait passer pour le directeur sportif en l'appelant et en disant qu'on le voulait, tout le tralala. Et lui il était à fond dedans, mais à un moment je pars en fou rire. Il m’a reconnu, il m’a insulté, tout ça. Du coup quand Deschamps m'appelle je lui dis direct : "Eh casse toi de là, tu crois que je ne t'ai pas reconnu ?" Et à la fin c’était Didier Deschamps. Mon agent m'appelle et m'insulte en me disant : "Mais t'es malade ou quoi ?! C'est Deschamps qui t'a appelé et tu lui as raccroché au nez !" Bon après je l'ai rappelé en lui disant : "Coach excusez moi, je pensais que c'était une blague d'un pote à moi" », a raconté Souleymane Diawara.