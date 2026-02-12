OM : McCourt attendu à Marseille, décision imminente pour le futur du club ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il traverse une nouvelle crise et vient de séparer de son entraîneur, Roberto De Zerbi, l’OM va bientôt voir son propriétaire débarquer à Marseille. Frank McCourt est attendu prochainement dans la cité phocéenne et sa présence devrait permettre de faire le point sur le futur à court terme du club.

Éliminé de la Ligue des champions après sa défaite à Bruges (3-0), puis humilié par le PSG au Parc des Princes (5-0), l’OM n’a désormais plus d’entraîneur. Dans la nuit de mardi à mercredi, le départ de Roberto De Zerbi d’un « commun accord » a été officialisé. Le club évoquait alors une décision « collective » et « difficile », prise « au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. »

«C’est bouclé», le prochain entraîneur de l’OM annoncé en direct sur RMC ? https://t.co/uLRN3zccEL — le10sport (@le10sport) February 12, 2026

McCourt présent à Marseille ce week-end Dans ce contexte de crise, Frank McCourt est attendu très bientôt à Marseille. Comme indiqué par RMC Sport, le propriétaire de l’OM assistera à la réception de Strasbourg au Vélodrome samedi, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Une visite qui était déjà prévue avant les événements des derniers jours, puisque l’homme d’affaires américain doit se rendre à la 62e conférence de Munich sur la sécurité, du 13 au 15 février. Mais sa présence permettra tout de même très certainement de faire le point sur la situation du club et ses ambitions pour la fin de la saison.