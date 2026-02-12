OM : McCourt attendu à Marseille, décision imminente pour le futur du club ?

Alors qu’il traverse une nouvelle crise et vient de séparer de son entraîneur, Roberto De Zerbi, l’OM va bientôt voir son propriétaire débarquer à Marseille. Frank McCourt est attendu prochainement dans la cité phocéenne et sa présence devrait permettre de faire le point sur le futur à court terme du club.
Éliminé de la Ligue des champions après sa défaite à Bruges (3-0), puis humilié par le PSG au Parc des Princes (5-0), l’OM n’a désormais plus d’entraîneur. Dans la nuit de mardi à mercredi, le départ de Roberto De Zerbi d’un « commun accord » a été officialisé. Le club évoquait alors une décision « collective » et « difficile », prise « au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. »
McCourt présent à Marseille ce week-end
Dans ce contexte de crise, Frank McCourt est attendu très bientôt à Marseille. Comme indiqué par RMC Sport, le propriétaire de l’OM assistera à la réception de Strasbourg au Vélodrome samedi, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Une visite qui était déjà prévue avant les événements des derniers jours, puisque l’homme d’affaires américain doit se rendre à la 62e conférence de Munich sur la sécurité, du 13 au 15 février. Mais sa présence permettra tout de même très certainement de faire le point sur la situation du club et ses ambitions pour la fin de la saison.
Faire le point sur l’avenir de l’OM et le prochain entraîneur
Frank Mcourt pourra également discuter directement avec les dirigeants de l’OM de la succession de Roberto De Zerbi, un dossier qu’il a suivi avec attention. En ce sens, des contacts ont été initiés avec Habib Beye, démis de ses fonctions au Stade Rennais en début de semaine. Ce sera en revanche Jacques Abardonado qui assurera l’intérim samedi face à Strasbourg en attendant l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Si Marseille est dans la tourmente, Frank McCourt a toujours confiance en Pablo Longoria et Medhi Benatia, dont il a refusé la démission mardi.