Le manque de respect de Kylian Mbappé qui ne passe pas : «Pour être aimé, il est condamné à…»

Évoluant depuis deux ans déjà au Real Madrid, Kylian Mbappé n’échappe pas à la critique. Excellent en termes de statistiques, le Français paie parfois son attitude froide et ses écarts de communication. Selon certains observateurs, le prince de Bondy est de ce fait condamné à être ultra-performant sur le terrain afin d’être apprécié. Explications.

Le cas de Kylian Mbappé interroge. Si ses performances sur le terrain le font appartenir à la case des plus grands joueurs du monde, la communication du capitaine de l’équipe de France lui fait parfois défaut. Mbappé le reconnaît lui-même, il entretient parfois une relation distante avec les supporters, et ses prises de parole lui sont régulièrement reprochées pour un manque d’authenticité.

« Il est à côté humainement » Interrogé sur l’ancien buteur du PSG dans l’émission Colinterview, Julien Cazarre n’a pas mâché ses mots concernant Kylian Mbappé. « Si après tout ça, ton attitude ne change pas… La surcommunication aussi. Il n’arrive pas à donner quelque chose de naturel dans son côté empathique. L’épisode avec Brahim Diaz, ça pour moi, ça révèle tout ce qu’il est. Un mec qui est à côté. Il est à côté humainement. Il essaye de tout faire comme un mec qui maîtrise sa communication, mais le problème c’est que dans le football, on a besoin de sincérité pour aimer un mec », a affirmé l’humoriste, qui estime également que sans ses buts à répétition, Mbappé n’a rien d’attachant.