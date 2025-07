Un Ballon d’Or bientôt au PSG, c’est imminent ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG peut toujours espérer réaliser un doublé historique avec la Coupe du monde des clubs, plus d’un mois après son sacre en Ligue des champions. Alors que l’équipe de Luis Enrique affronte le Bayern Munich en quart de finale ce samedi, Pascal Dupraz estime qu’Ousmane Dembélé peut en profiter pour prendre de l’avance sur Lamine Yamal dans la course au Ballon d’Or.

Hormis l’Atlético de Madrid, le Paris Saint-Germain n’a pas affronté d’autres formations européennes depuis son entrée en lice à la Coupe du monde des clubs. Cela sera le cas ce samedi (18, heure française) avec son quart de finale contre le Bayern Munich. Une opposition aux allures de revanche pour le PSG, battu en novembre dernier (0-1) et qui n’a plus pris le dessus sur le mastodonte bavarois depuis le 7 avril 2021, en quarts aller de la Ligue des champions (3-2).

« Dembélé a une perspective, c'est le Ballon d'or » Pour Pascal Dupraz, le choc entre le PSG et le Bayern Munich s’annonce important, notamment pour Ousmane Dembélé, prétendant sérieux au Ballon d’Or. « Le PSG, ça fait depuis 2021 qu'ils n'ont pas battu le Bayern. Dans le haut niveau, ça fait une éternité. Le 26 novembre dernier, ils ont perdu 1-0 à Munich et en plus Dembélé avait été expulsé ce jour-là. Aujourd'hui, il est pressenti pour jouer et il a une perspective (...) c'est le Ballon d'or », analyse l’ancien entraîneur de l’ASSE, estimant au micro de RMC que le numéro 10 du PSG peut prendre le dessus sur Lamine Yamal dans ce Mondial des clubs s’achevant le 13 juillet prochain.