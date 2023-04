Le PSG prépare une révolution, il pète les plombs

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la Mairie de Paris refuse de vendre le Parc des Princes, le PSG envisagerait de déposer un dossier pour le rachat du Stade de France. Un déménagement qui risque de bouleverser l’histoire du club de la capitale. Ce qui agace profondément Jérôme Rothen, qui voit d’un très mauvais œil ce changement de stade.

Comme la plupart des supporters du PSG, Jérôme Rothen est très attaché au Parc des Princes, d'autant plus qu'il y a joué durant ses cinq saisons passées au club de la capitale. Par conséquent, l'ancien numéro 25 du PSG est très remonté face aux informations qui annoncent que le club pourrait déménager vers le Stade de France.

«Ce n'est pas possible !»

« Ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible d'avoir cette idée, même si elle est farfelue en se disant on va poser une candidature pour mettre la pression pour le Parc des Princes. Mais non ! Vous êtes totalement dans le faux », lance-t-il au micro de RMC avant de détailler sa positon.

«L'histoire du PSG, c'est le Parc des Princes ! »