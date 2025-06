Le PSG pose un sacré problème à Daniel Riolo !

L’entrée en lice du PSG dans la Coupe du monde des clubs est donc imminente. En effet, c’est ce dimanche soir, à 21h, que le coup d’envoi de la rencontre entre le club de la capitale et l’Atlético de Madrid sera donné du côté de Pasadena en Californie. Mais voilà qu’à l’heure de prendre les paris pour ce match du PSG, Daniel Riolo a fait part d’un problème.

La saison a été fatigante pour le PSG , mais il y a donc encore ce Mondial des clubs à disputer. Difficile donc de savoir dans quel état sont les Parisiens. C’est d’ailleurs ce qui pose problème à Daniel Riolo au moment de prendre les paris pour RMC : « C’est compliqué parce que savoir dans quel état d’esprit vont arriver les équipes, motivées, pas motivées. On va faire un truc banal, minimum 3 buts dans le match, les deux équipes marquent, on va rajouter le PSG qui ne perd pas ».

« Je vois l'ambition et la générosité des joueurs »

Comment vont donc les joueurs du PSG ? La question a été posée à Luis Enrique et l’entraîneur parisien a répondu : « C'est une fin de saison différente de ce à quoi on était habitué, mais je vois l'ambition et la générosité des joueurs, de l'équipe. On est à un très bon moment et on veut continuer ».