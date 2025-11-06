Le PSG perd une star : La grosse accusation contre Luis Enrique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de la saison, Khvicha Kvaratskhelia est loin de ses standards avec le PSG du dernier exercice. Est-ce une question de positionnement ? Alors que Luis Enrique positionne régulièrement le Géorgien, ça ne marche clairement pas. Pour Daniel Riolo, cela handicape grandement Kvaratskhelia, qui n’est plus réellement le joueur qu’il est quand il est à droite.

En janvier dernier, le PSG lâchait 70M€ pour recruter Khvicha Kvaratskhelia. Une arrivée qui a métamorphosé le club de la capitale, le Géorgien ayant été l’un des grands artisans de la victoire en Ligue des Champions. Dans son couloir gauche, l’ancien de Naples avait ainsi fait de grosses différences, mais voilà qu’actuellement, ce n’est plus vraiment le cas. Il faut dire qu’en ce moment, Kvaratskhelia évolue davantage à droite. Une grosse erreur de la part de Luis Enrique.

« Il faut que Kvara joue à gauche et pas à droite » A l’occasion de l’After Foot, Daniel Riolo s’est agacé de ce positionnement de Khvicha Kvaratskhelia à droite au PSG. Pointant du doigt l’énorme perte que ce choix de Luis Enrique provoquait sur le Géorgien, il a alors expliqué : « Il y a des choix qui me posent toujours problème. Je n’ai jamais cru l’histoire du collectif surpasse. Non, à un moment il y a des individualités qui sont plus fortes. Il faut que Dembélé soit au top pour que le PSG soit au top. Il faut que Kvara joue à gauche et pas à droite ».