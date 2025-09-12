Le PSG perd deux stars, l'annonce loin de Paris

Durant la trêve internationale, le PSG a malheureusement perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué sur blessure. Les deux stars offensives seront absentes respectivement pour six et quatre semaines. Si Luis Enrique, lui aussi blessé pendant la trêve, a de la ressource au niveau de son effectif, Jonathan Gradit estime que l’absence des deux vedettes d’attaque ne se fera même pas ressentir à Paris.
Le PSG est de retour. Après une trêve internationale compliquée, Paris va aborder ses prochaines semaines de compétition sans son meilleur joueur de la saison passée, Ousmane Dembélé. Le numéro 10 sera absent pour les deux prochains mois, tandis que Désiré Doué, également blessé avec l’équipe de France, manquera quant à lui quatre semaines de compétition. Quoi qu’il en soit, le PSG va devoir rapidement se tourner vers un beau match à domicile face au RC Lens ce dimanche après-midi.
« Je ne suis jamais satisfait qu’un adversaire soit blessé »
Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur lensois a évoqué les blessures au PSG. « Je ne suis jamais satisfait qu’un adversaire soit blessé. Je ne le souhaite jamais à personne et je n’aime pas m’en réjouir. Mais ce qui en ressort, vu la profondeur de leur effectif, c’est que même les remplaçants seraient titulaires dans les dix-sept autres formations de L1. L’abondance de bien ne nuit pas. On en fera encore les frais ce week-end », a lâché Pierre Sage.
« Je ne suis pas sûr que les deux absences vont changer grand-chose »
Le défenseur lensois Jonathan Gradit a également évoqué les absences de Doué et de Dembélé : « Ils ont notamment Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos… C’est le champion d’Europe en titre, on connaît leur qualité offensive, ils sont au-dessus de tout le monde. Et ils ont su conserver une stabilité, un plan de jeu établi, c’est une vraie équipe. Je ne suis pas sûr que les deux absences vont changer grand-chose », affirme ainsi le joueur de 32 ans face à la presse.