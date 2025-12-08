Le PSG perd deux joueurs : La catastrophe annoncée en interne

Axel Cornic

L’infirmerie ne désemplit pas au Paris Saint-Germain, qui semble payer les conséquences d’une saison dernière très chargée. Des cadres de l’effectif sont touchés avec notamment un Achraf Hakimi absent depuis le début du mois de novembre, sans oublier la récente blessure de Nuno Mendes, dont le retour semble toutefois approcher.

La saison du PSG n’est pas simple, surtout à cause des nombreux blessés. A chaque match, Luis Enrique doit toujours trouver des nouvelles options pour pallier les absences, avec plusieurs joueurs qui ne jouent pas vraiment à leur poste de prédilection. Et cela s’est notamment vu avec la récente défaite face à l’AS Monaco (1-0).

« Quand il en manque un, ce n'est déjà par la même chose » Il y a notamment deux absents qui manquent beaucoup au PSG et ce sont évidemment Achraf Hakimi et Nuno Mendes, considérés comme les deux meilleurs joueurs de la planète à leur poste. « Quand il en manque un, ce n'est déjà par la même chose. Alors quand les deux ne sont pas là... » a confié un membre du club parisien, à L’Equipe.