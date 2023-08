Le PSG passe un message à son nouveau crack

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C’est un fait, Warren Zaïre-Emery est en train de poursuivre sa belle montée en puissance dans les rangs du PSG puisqu’après avoir intégré l’équipe première l’an passé, il s’y impose désormais comme un titulaire indiscutable. Et Luis Enrique a encouragé son jeune phénomène à continuer sur cette voie.

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery continue d’impressionner son monde au PSG, alors que le grand public ne connaissait pas son nom il y a à peine un an. Intégré à l’équipe première par Christophe Galtier à l’aube de l’exercice 2022-2023, le jeune milieu de terrain de 17 ans a réussi à obtenir un temps de jeu régulier, mais il franchit encore un nouveau cap cette saison puisque Luis Enrique l’utilise comme un titulaire indiscutable dans son entrejeu à trois au PSG, aux côtés de Vitinha et Manuel Ugarte.

« Il a tout pour devenir un joueur important du PSG »

Interrogé en conférence de presse après le succès de son équipe face au RC Lens samedi soir (3-1), l’entraîneur espagnol du PSG a déclaré sa flamme à Zaïre-Emery et lui a fait passer un message pour l’avenir : « J’adore Warren ! Il n’a que 17 ans, c’est incroyable ! Il a vraiment tout pour devenir un joueur important du PSG. Il est à la fois très intelligent, travailleur et technique. Nous devons l’accompagner et lui permettre de progresser. Il doit aussi profiter de son lien avec les supporters. C’est unique de voir un jeune issu de Paris réussir aussi vite au sein du club. Qu’il continue comme ça », a confié Luis Enrique.

« Enrique, un très bon coach »