Le PSG moqué à l’étranger, le troll que personne n’a vu venir !

Après avoir écrit une page importante de son histoire, le Paris Saint-Germain est annoncé comme l’un des grands favoris pour le Mondial des clubs. Mais les hommes de Luis Enrique se sont déjà pris les pieds dans le tapis, avec une défaite plus que surprenante contre l’équipe brésilienne de Botafogo (1-0).

Le collectif fort et la jeunesse du PSG ont impressionné cette saison. Un travail signé Luis Enrique , qui a réussi son pari après les départs de Lionel Messi , Neymar ou encore Kylian Mbappé . Et la reconnaissance est arrivée sur le terrain, avec la première Ligue des Champions de l’histoire parisienne qui est arrivée après une large victoire sur l’ Inter (5-0).

Ce PSG semblait donc imbattable et nombreux l’ont érigé en grand favori pour la victoire finale au Mondial des clubs . C’est pour ça que la récente défaite contre Botafogo a surpris tout le monde ! C'est d'ailleurs pour le moment le gros imprévu de cette compétition, même si les Parisiens ont toujours leur avenir en main avec une troisième rencontre à venir face à Seattle Sounders , ce lundi.

« Botafogo ce n’est pas l’Inter »

Cette victoire fait toutefois des heureux. Sur les réseaux sociaux, des vidéos des supporters de Botafogo ont vite créé le buzz et ça ne va pas plaire au PSG... ni à l’Inter ! On peut en effet les voir chanter : « Botafogo ce n’est pas l’Inter ». Et ça ne va pas s’arrêter là, puisque les Brésiliens semblent bien décidés à en faire le chant de leur compétition, puisqu’en cas de victoire contre l’Atlético de Madrid ils termineraient premiers de leur groupe.