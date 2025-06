Le PSG menacé, mauvaise surprise en vue ?

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après l’Atlético de Madrid (4-0), le PSG a rendez-vous avec Botafogo dans la nuit de jeudi à vendredi, pour la deuxième journée de la Coupe du monde des clubs. Un adversaire à la portée des champions d’Europe, mais la formation brésilienne peut déranger la bande à Luis Enrique aux yeux de Charles Hembert, entraîneur adjoint de Bahia.

« Botafogo va miser sur ses joueurs rapides et les contre-attaques »

« Défensivement ? Le bloc est solide et ils sont capables de s’échapper rapidement après avoir récupéré le ballon, poursuit-il, interrogé par Le Parisien. Ils ont récupéré Artur, qui était au Zénith Saint-Pétersbourg et ça leur fait du bien. Contre Seattle (victoire 2-1), ils ont joué en 4-4-2 avec deux avants-centres, ils mettent du poids devant. Et les latéraux font beaucoup de dédoublements, ils jouent énormément sur les côtés. (…) Quand on voit la qualité technique du PSG et les joueurs de l’effectif, on devrait voir une domination des Parisiens, un bloc de Botafogo plus bas qui va miser sur ses joueurs rapides et les contre-attaques pour surprendre dans le dos de la défense parisienne. » Le PSG est prévenu.