Le PSG menacé ? L’OM se lâche en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi soir. Le PSG, quadruple champion de France en titre est en tête du classement, juste devant l’OM, qui n’est qu’à un point du club parisien. Interrogé sur les possibilités de lutte pour le titre face à Paris, Nayef Aguerd a affirmé ce vendredi que l’objectif des Marseillais était différent.

L’OM réussira-t-il à faire jeu égal avec le PSG ? Le club phocéen, qui a réussi à battre l’ennemi de la capitale lors du Classique le 22 septembre dernier (1-0) n’est qu’à un point du club parisien au classement. Forcément, ce bon début de saison réalisé par la formation de Roberto De Zerbi donne de l’espoir au groupe phocéen, qui nourrit de belles ambitions sur cette saison 2025-2026.

« Lutter pour le titre ? Une question piège » Cependant, la marche paraît encore un peu haute au niveau de la lutte pour le titre face au PSG. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi, le défenseur marseillais Nayef Aguerd a quelque peu botté en touche : « Lutter pour le titre ? Une question piège (rires). J’aime jouer match par match, c’est encore tôt pour tirer les conclusions », confie le défenseur marocain.