Le PSG l’a choqué, il lâche encore une punchline

Thomas Bourseau

De l’été 2018 à la fin d’année 2020, Thomas Tuchel a connu bien des choses au PSG. Dont notamment le meilleur parcours en Ligue des champions de l’histoire du club parisien. Néanmoins, en interne, l’Allemand a noté une certaine pression qui allait outre ses simples fonctions d’entraîneur selon lui. Un ministre des Sports et de la politique, voici ce qu’il a réitéré dernièrement…

En 2020, peu de temps avant son éviction la veille du réveillon de Noël, Thomas Tuchel ne dissimulait plus ses difficultés à devoir entraîner le PSG, un club à part pour une raison précise. Le technicien allemand, passé notamment par Mayence et le Borussia Dortmund avant le Paris Saint-Germain, expliquait alors qu’il avait un rôle de ministre des Sports et non d’entraîneur à Paris. « Suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politique, un ministre des Sports ? ».

«S’il faut faire de la politique pour entraîner le PSG ? Oui»

Depuis, Thomas Tuchel a remporté la Ligue des champions ou encore le Mondial des clubs avec Chelsea. En poste au Bayern Munich, il est revenu sur ses déclarations pour le Canal Football Club lors d’une interview avec Raphaël Domenach en novembre dernier. « S’il faut faire de la politique pour entraîner le PSG ? Oui, et un peu plus que dans un club comme Chelsea. C’est aussi la caractéristique du rôle du PSG en France, comment le PSG est regardé à Paris et en France. C’est vraiment unique ».

