PSG : Deschamps s’immisce dans un transfert à 85M€

Recruté dans les derniers instants du mercato estival, Randal Kolo Muani sort d’une première partie de saison compliquée sous le maillot du PSG, au point que certains observateurs s’interrogent sur son transfert, estimé à 85M€ bonus compris. Malgré cette longue zone de turbulences, l’international français peut compter sur le soutien de Didier Deschamps.

Les premiers mois de Randal Kolo Muani au PSG ne sont pas de tout repos. Arrivé quelques secondes avant la fin du mercato estival, l’attaquant de 25 ans peine encore à justifier les 85M€ (bonus compris) de son transfert, et les critiques sont dures à son encontre. « Randal Kolo Muani on en est clairement à se demander si ce n’est pas une banane du recrutement, ça c’est sûr », lâchait notamment Daniel Riolo au micro de RMC après le match entre le Borussia Dortmund et le PSG (1-1). Mais le joueur formé au FC Nantes a pu compter sur le soutien de Didier Deschamps depuis le début de la saison.

« Moi je l’aime peut-être trop mais vous, vous ne l’aimez pas assez »

Régulièrement interrogé sur la forme de son attaquant, présent dans les dernières listes, Didier Deschamps est toujours venu à son secours, jugeant les critiques trop dures. « Avec vos critiques ça ne va pas aller dans le bon sens , lançait le sélectionneur des Bleus aux journalistes en octobre. Randal ne fait pas tout bien. Avant la Coupe du Monde, peu de gens pensait qu’il serait avec nous. Il a enchaîné avec de bonnes choses ». Il en rajoutait une couche en novembre, relayé par Le Parisien : « Vous êtes très sévère avec lui, trop. Vous ne l’aimez pas Kolo Muani. Moi je l’aime peut-être trop mais vous, vous ne l’aimez pas assez. C’est un attaquant axial qui aime bien s’il y a des espaces parce qu’il a la vitesse. Il a la capacité, comme il le fait avec Kylian, de pouvoir alterner. Certes, il peut améliorer son jeu dos au but, mais en termes de générosité il fait beaucoup. On l’analyse avec Paris, l’attente est forte. Je vous le répète : n’oubliez pas d’où il vient. Avant la Coupe du monde, beaucoup se demandaient ce qu’il faisait là. Il a été décisif. Il faut qu’il digère aussi son arrivée à Paris, son transfert. Avec nous, il a fait de bonnes choses. Il est relativement tranquille, il a un potentiel important. Il a besoin de temps et de s’améliorer ».

« C’est important pour moi qu’un coach soit aussi proche de ses joueurs »