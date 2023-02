Le PSG humilié, il craque sur les réseaux sociaux

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG s'enfonce dans la crise. Battu par l'OM mercredi dernier en huitièmes de finale de Coupe de France, le club parisien s'est lourdement incliné sur la pelouse de Monaco ce samedi (3-1). Une rencontre observée de près par Daniel Riolo, qui s'est montré très actif sur les réseaux sociaux durant la rencontre. Florilège.

Quel PSG foulera la pelouse du Parc des Princes mercredi prochain face au Bayern Munich en Ligue des champions ? Nul ne le sait et c'est plutôt inquiétant. Car depuis plusieurs semaines, le club de la capitale affiche un visage, qui est loin d'être rassurant. Peu en confiance, le PSG ne remportera pas la Coupe de France, battu par l'OM mercredi dernier. Et à ce rythme-là, la formation de Christophe Galtier pourrait voir le club marseillais recoller au classement de Ligue 1. Il y a urgence, surtout que le PSG a connu, encore une fois, la défaite sur la pelouse de l'AS Monaco.

Le PSG en pleine crise, c’est la fin pour Mbappé https://t.co/3bciGrNZUy pic.twitter.com/HACskWEBqE — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

Riolo n'épargne pas Verratti et Neymar

Une partie, qui a fait réagir Daniel Riolo sur Twitter. Très actif ce samedi, il a commenté, en direct, la prestation du PSG. Il n'a pas hésité à adresser un tacle à ses cibles préférées, à savoir Marco Verratti et Neymar. Le premier à avoir été critiqué est le milieu de terrain italien, qui a souffert de la comparaison avec Warren Zaïre-Emery : « Le môme de 1ere qui limite porte le PSG, il joue bien au milieu non ? C’est juste pour être sûr, parce que bientôt il aura autant marqué que Verratti en 10 ans … ». Il a ensuite fait référence aux nombreuses fêtes organisées par Neymar dans son appartement de Bougival. « Bon autre truc positif … match se termine à 19h, douche, avion… Neymar peut retrouver Verratti au resto et si ça tourne pas trop mal ça peut enchaîner à Bougjval … » peut-on lire.

Le départ de Galtier est réclamé