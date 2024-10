Le PSG «frustré», il prévient l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le PSG n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul face au PSV Eindhoven en Ligue des Champions (1-1). Un résultat qui, selon le capitaine Marquinhos, a frustré les Parisiens, désormais totalement tournés vers le premier Classique de la saison face à l’OM ce dimanche soir.

Le PSG n’a pas réussi à concrétiser. Malgré une multitude d’occasions ce mardi soir face au PSV Eindhoven, le club de la capitale a dû se contenter du point du match nul (1-1) face à un adversaire qui était pourtant totalement à sa portée. Une contre-performance de taille pour la formation de Luis Enrique, qui va vite devoir se remettre au travail avant le premier gros choc de la saison en Ligue 1.

« C'est ma douzième saison à Paris, je sais à quel point ce match est important »

Car ce dimanche soir, le PSG se rend au Vélodrome pour le premier Classique de la saison face à l’OM. Avant ce déplacement en territoire ennemi, le capitaine parisien Marquinhos a tenu à rappeler à quel point les siens étaient conscients de l’enjeu d’une telle affiche. « Avant un match contre Marseille, il ne faut jamais être inquiet. On sait que c'est le match le plus important de la saison. C'est ma douzième saison à Paris, je sais à quel point ce match est important », a confié le Brésilien au micro de Canal +.

« Un Classique, ça ne se joue pas, ça se gagne »

« On est frustré par le résultat (1-1) face au PSV parce qu'on voulait cette victoire », poursuit Marquinhos. « On a une équipe compétitive, on veut toujours gagner. Dans le foot, on n'a pas le temps d'être frustré. On a un très beau match à jouer dimanche, le plus beau de la saison. Tous les joueurs ont faim avant ce match. On va travailler pour aller chercher un résultat. C'est le match à gagner. Un Classique, ça ne se joue pas, ça se gagne. Il faut aller là-bas et gagner, et ramener cette victoire à la maison pour nos supporters ».