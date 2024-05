Le PSG fait halluciner Kylian Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, Kylian Mbappé a vécu une période très agitée avec son refus de prolonger enchaîné par sa mise à l'écart puis sa réintégration tardive. A ce moment-là, difficile d'imaginer que le PSG et son attaquant réussirait une telle saison. Même le crack de Bondy est choqué par sa réussite.

Kylian Mbappé a connu un été 2023 très animé. Il a d'abord envoyé un lettre dans laquelle il annonçait son intention de ne pas lever son option pour prolonger d'un an, ce qui lui a valu une mise à l'écart du groupe du PSG. Réintégré au début du mois d'août pour la deuxième journée de Ligue 1, le crack de Bondy ne pensait pas qu'il réaliserait une telle saison comme il l'a expliqué après la cérémonie des Trophées UNFP.

Départ de Mbappé : Le PSG est fixé pour cette folie à 150M€ https://t.co/FuMPJuytrK pic.twitter.com/uLgZfB1XdB — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

«Il y a l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau»

« Quand vous êtes joueur de foot, vous n'avez pas trop le temps de penser d'analyser les situations dans lesquelles vous êtes, vous devez toujours penser au suivant, au suivant, au suivant... Et quand il y a des choses comme ça qui s'arrêtent, c'est peut-être une erreur de notre part, les sportifs de haut niveau, d'être émotifs un peu trop tard. Quand je revoyais les images (lors de la cérémonie), c'est une partie de ma vie qui s'éteint. Il y a l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau mais il y a aussi l'émotion et le côté sentimental de se dire que je vais laisser mon pays derrière moi et tracer ma route », lâche l'attaquant du PSG en zone mixte avant de poursuivre.

«Si on m'avait dit en juillet que j'allais faire cette saison-là, j'aurais signé avec mes deux mains»