Le PSG fait face à un imprévu de taille

Alexis Brunet

Le PSG est difficilement venu à bout de Brest cette après-midi en Ligue 1. Le club de la capitale s'est imposé sur le score de deux buts à trois, grâce à une réalisation de Warren Zaïre-Emery et un doublé de Kylian Mbappé. Mais si la rencontre a été difficile, le retour le sera tout autant. Les coéquipiers de Danilo Pereira ne rentreront pas à Paris en avion, mais en but, à cause des conditions climatiques.

Le PSG a eu très chaud ce dimanche après-midi. Les Parisiens ne sont pas passés loin de concéder un match nul sur la pelouse du Stade Brestois. Le club de la capitale s'est imposé en fin de match, grâce à un but de Kylian Mbappé, à la 89ème minute.

Le PSG va rentrer en bus

Le temps breton n'a pas facilité le match au PSG. Il y a eu beaucoup de vent et de pluie durant la rencontre, et cela a eu un incident. En effet, d'après les informations de RMC Sport , la tour de contrôle de l'aéroport de Brest a été frappée par la foudre. Les joueurs du club de la capitale ne pourront pas reprendre l'avion pour retourner à Paris. Ces derniers devront donc rentrer en bus, et ils devraient en avoir pour six heures.

Prochain match face à Montpellier

Pour son prochain match, le PSG ne devrait pas connaître un nouvel incident de la sorte. En effet, ce sont les Parisiens qui recevront Montpellier au Parc des princes, le vendredi 3 novembre prochain.