Le PSG fait des folies à 700M€, la menace plane

Si le PSG était huitième au classement des équipes européennes vendant le plus maillot, le club de la capitale grimpe largement en ce qui concerne la masse salariale. Avec une première place, le club parisien devance nettement ses poursuivants. Mais attention, car le fair-play financer pointe le bout de son nez, obligeant le PSG à alléger considérablement cette masse salariale.

A jamais les premiers. Et c'est aussi du jamais vu. Du jamais vu qu'une équipe française possède la plus grande masse salariale d'Europe, et du jamais vu qu'elle dépasse les 700M€. Avec des joueurs portant le nom de Messi, Neymar ou Mbappé, cette première place reste tout de même évidente.

700M€ de masse salariale

Selon SportTune , la masse salariale du PSG lors de l'exercice précédent était de 728M€, charges comprises. Bien loin devant le deuxième, le Real Madrid et ses 519M€ et le FC Barcelone, 3ème avec une masse salariale de 466M€. Plus surprenant peut-être, la place de Manchester City qui n'est que sixième avec 419M€ de salaire à distribuer par an.

« On a besoin d’être respectueux pour l’UEFA et la FIFA »