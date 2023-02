«Le PSG en est réduit à ça», la terrible vérité avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a montré deux visages ce mardi soir, face au Bayern Munich. Apathique pendant une grande partie de la rencontre, le club parisien s'est réveillé après l'entrée en jeu de Kylian Mbappé en seconde période. Ancien joueur du PSG, Edouard Cissé estime que la formation est dépendante de la star tricolore.

Et dire qu'il n'était pas prévu pour cette rencontre... Touché à la cuisse le 1er février dernier, Kylian Mbappé a foulé la pelouse du Parc des princes ce mardi soir, à l'occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich. Entré à la 55ème minute, l'international français a sonné la révolte, après une première mi-temps au cours de laquelle le PSG n'a absolument rien montré. Mbappé est passé proche d'égaliser, mais devra, comme le reste de son équipe, cravacher le 8 mars prochain, lors du match retour.





« Ça a été le jour et la nuit avec l’entrée de Kylian »

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Edouard Cissé a noté une transformation après l'entrée en jeu de Kylian Mbappé. « Ça a été le jour et la nuit avec l’entrée de Kylian. Parce qu’avec lui, la tactique mise en place par Christophe Galtier de procéder en contre prend tout son sens. Mais jouer bas, ça ne veut pas dire être autant attentiste. La première période, on aurait dit un match de Coupe de France avec le petit qui attend et qui souffre » a déclaré l'ancien joueur.

Le PSG transformé après l'entrée de Kylian Mbappé

A en croire l'international français, la présence de Mbappé lors du match retour est capitale. « On avait l’impression qu’ils avaient besoin que Kylian entre pour avoir du courage. Donc en fait, c’est le PSG de Mbappé. Pour le match retour, il faut absolument qu’il soit bien et mis dans les meilleures dispositions » a confié Cissé, qui lâche un terrible constat sur le PSG.

Le PSG dépendant de Mbappé