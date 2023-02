Mbappé a lâché un énorme message en privé, le PSG est prévenu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Entré en cours de jeu contre le Bayern Munich, Kylian Mbappé a changé le visage du PSG bien terne jusque-là et redonne espoir aux Parisiens en vue du match retour en Allemagne. Et que ce soit sur le terrain ou dans les vestiaire, l'attaquant français a fait passer des messages forts et s'impose comme le patron.

C'est confirmé, il y a un PSG avec et sans Kylian Mbappé. Le choc contre le Bayern Munich en a été une cruelle illustration. Et pour cause, le club de la capitale a livré une prestation bien terne pendant une heure de jeu, jusqu'à l'entrée du crack de Bondy qui démontre une nouvelle fois qu'il est le leader du PSG.

Mbappé prend la parole dans les vestiaires

Et il le prouve également dans les vestiaires. Et pour cause, selon les informations de RMC Sport , Kylian Mbappé a pris la parole dans les vestiaires afin de remobiliser ses coéquipiers. Presnel Kimpembe est également monté au créneau. L'attaquant français a notamment rappelé que le PSG s'était déjà imposé sur la pelouse du Bayern Munich en 2021 et que c'est donc possible de le refaire.

«Chacun doit bien manger et bien dormir»