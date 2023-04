Le PSG en crise, une légende vole à son secours

La rédaction

Depuis l'arrivée de Qataris avec Qatar Sports Investments (QSI) à la tête du Paris Saint-Germain en 2011, un plafond de verre subsiste toujours 12 ans après : celui de remporter la Ligue des Champions. Une ancienne gloire du PSG, qui a réussi à remporter une compétition européenne, la Coupe des vainqueurs de Coupes en 1996 semble avoir trouver d'où vient le mal.

Le PSG, malgré une galaxie de stars, ne parvient pas à remporter cette fameuse Ligue des Champions chère à tout un peuple parisien. En 2020, lors du Final 8 à cause de la crise sanitaire, le club de la capitale s'est hissé en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Mais face au Bayern Munich et Kingsley Coman, auteur du seul but de la partie, le PSG avait dit encore une fois adieu à son rêve de titre. Sinon, à part cette finale, le PSG enchaîne les désillusions.

« Il y a eu pleins de rumeurs »

Pour Rai, ancien joueur du PSG, la difficulté pour le PSG d'avancer en Ligue des Champions est lié au climat qui s'installe au sein du club. Au micro de Dimanche Soir Football diffusée sur Prime Video , il fait un terrible constat : « L’âge du club et le nombre de stars n’a rien à voir. Mais c’est l’une des choses les plus importantes pour un club qui veut avoir ce genre d’ambition. Depuis le début de la saison, avec toutes les discussions autour du renouvellement de Mbappé, il y eu pleins de rumeurs. »

« Ce sont des choses qui sont difficiles à gérer »