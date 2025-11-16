Le PSG éliminé : La prédiction lunaire de Luis Enrique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tout était réuni pour que le PSG d'Unai Emery vive une qualification en quarts de finale de Ligue des champions en 2017 après avoir pris un avantage de 4 buts à 0 face au FC Barcelone à l'aller. Cependant, Luis Enrique, qui est actuellement à la tête de l'équipe première du Paris Saint-Germain, semblait avoir été touché par des forces divines dans ses prédictions, comme Samuel Umtiti le raconte de l'intérieur pour Génération After.

Le 8 mars 2017 demeure un souvenir douloureux dans la mémoire collective des supporters du PSG. Certes, le club de la capitale a depuis soulevé la Coupe aux grandes oreilles au printemps dernier. Mais la fameuse remontada sur la pelouse du FC Barcelone en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions après avoir mené 4 buts à 0 au terme de la première manche en a traumatisé plus d'un dans la fan base du club de la capitale.

«Ils nous en ont mis quatre ? On peut leur en mettre six» Samuel Umtiti était avec Luis Enrique, dans le camp de l'opposition du côté du FC Barcelone. Invité de RMC pour l'émission Génération After vendredi, le champion du monde tricolore s'est livré sur la causerie et la tactique de Luis Enrique qui ont engendré ce succès retentissant contre le Paris Saint-Germain. « La remontada ? Après le 4-0 contre le PSG, on avait 2 matchs avant le retour, le coach nous dit : on va changer de tactique. On va jouer à 3 derrière. On va travailler pour le match de Paris. Les ailiers, qui sont sur les couloirs, ne sont pas des latéraux. On va jouer du un contre un derrière. On a travaillé certaines phases de jeu, on a gagné en championnat. Luis Enrique avait tout préparé en nous disant : ne vous inquiétez pas. Ils nous en ont mis quatre ? On peut leur en mettre six. Ce qui s'est passé, il est entré dans nos têtes. Il était super bon et tout Barcelone savait que c'était possible ».