«Le PSG doit choisir» : Mbappé, Messi, Neymar… Un sacrifice est annoncé

Cette saison, le PSG n’a pas su se montrer à la hauteur des attentes. Après une triste élimination en Ligue des Champions face au Bayern Munich (3-0 sur l’ensemble des deux rencontres), le temps est désormais à la réflexion au sein du club de la capitale. Si Kylian Mbappé semble incarner l’avenir du club parisien, les cas de Lionel Messi et de Neymar posent problème, eux dont le rendement sportif n’est clairement pas au niveau attendu. Pour certains, ce trio ne peut pas fonctionner à Paris.

Les années passent et se ressemblent pour le PSG. Une nouvelle fois décevant au niveau européen, et guère impressionnant en championnat, le club parisien n’a pas su trouver les clés de sa « révolution » annoncée l’été dernier. Symboles de cet échec lié notamment à l’état d’esprit des joueurs, Lionel Messi et Neymar font débat chez les observateurs, qui estiment en grande partie que leur présence n’est pas bénéfique à la progression du club. Kylian Mbappé lui, confirme qu’il est la clé de ce nouveau projet parisien, mais, au vu des résultats récents, son avenir au sein du club ne semble pas forcément garanti…

« Pour moi, Messi-Neymar-Mbappe ne peut pas fonctionner en Europe »

Pour le site anglais d’ Eurosport , Cyril Morin s’est exprimé sur ce trio de vedettes, souvent jugé incompatible au PSG. « Pour moi, Messi-Neymar-Mbappe ne peut pas fonctionner en Europe. Trois joueurs qui ne défendent pas ne sont pas fiables. Le PSG doit choisir... mais il ne peut pas. Ils voulaient vendre Neymar, mais personne ne veut de lui et il veut rester. Ils ne peuvent pas vendre Mbappé parce qu'il est le projet » .

