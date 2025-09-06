Le PSG dégoûte un proche de Messi, la grande révélation dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Inter venait de s'offrir le FC Barcelone ainsi que le Bayern Munich en demi et en quarts de finale de la Ligue des champions. Néanmoins, le PSG s'est avéré être un trop gros morceau pour le club lombard qui a déposé les armes en finale sans vraiment avoir l'occasion de se battre selon Lautaro Martinez.

C'est comme si rien ne pouvait leur arriver. Après être sorti des pièges dressés par Aston Villa et Arsenal lors des tours précédents, le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'Inter en finale de la dernière campagne de Ligue des champions (5-0). Une performance à sens unique qui a eu le mérite de dégoûter et de rendre « impuissante » l'équipe milanaise d'après les propos de Lautaro Martinez.

«Nous n'étions pas bien. Pourtant, nous l'avions préparé avec sérénité» « Nous savions que ce serait difficile car c'est une équipe forte, confiante et solide, qui a remporté beaucoup de titres. Mais sur ce match, nous n'étions pas bien. Pourtant, nous l'avions préparé avec sérénité ». a dans un premier temps souligné l'attaquant de l'Inter quelques semaines après cette triste soirée pour le club nerazzurro.