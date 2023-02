Le PSG déclare sa flamme à Kylian Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Revenu à la compétition en tant que titulaire dimanche dernier contre le LOSC, Kylian Mbappé a déjà inscrit un doublé. Avec un déplacement périlleux sur la pelouse de l’OM, le PSG a planifié un entraînement ouvert au public. L’occasion pour les supporters parisiens d’envoyer un message à l’international français avec une banderole à son effigie.

Depuis que Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le PSG au printemps dernier, la relation entre le Parc des Princes et la star parisienne est au beau fixe. Lionel Messi et Neymar sont plus en retrait, c’est bien Kylian Mbappé le numéro 1 à Paris. Il faut dire que l’international français fait tout sur le terrain pour être la grande star.

Mbappé est indispensable

Homme à tout faire du PSG, Kylian Mbappé a encore prouvé dimanche dernier contre le LOSC qu’il était indispensable. On a d’ailleurs vu que sans lui, Paris n’y arrive pas. Les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés trois fois de suite, notamment à Marseille, en Coupe de France. Dès ce dimanche, le PSG pourra se rattraper avec un nouveau déplacement sur la pelouse de l’OM.

«Une fois pas deux» : Avant l’OM, le PSG reçoit un énorme avertissement https://t.co/AIEnL7dOTv pic.twitter.com/Q10pr9zVZK — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

Les supporters du PSG ne jurent que par lui