Le PSG confirme un nouveau coup «historique» !

Après avoir remporté la Ligue des champions, le PSG a un autre objectif en tête. La formation parisienne veut devenir la première équipe française à remporter la Coupe du monde des clubs. Le vestiaire des Rouge-et-Bleu a d’ailleurs confirmé cela en affichant clairement sa motivation après la victoire contre l’Atlético de Madrid ce dimanche (4-0).

« Je pense qu’on essaye de faire le maximum sur le terrain. Même si on est champions d’Europe, on est encore motivés pour aller chercher de bonnes choses. Cela montre notre ambition car on défend notre titre de champion d’Europe. On a gagné mais la vie continue. La motivation est toujours la même. On est sur une bonne lancée, il ne faut pas s’arrêter. Il y a de belles choses à chercher, ce titre est inédit. On avait tous hâte de découvrir cette nouvelle compétition. On a fait une bonne prestation » a expliqué Marquinhos dans des propos rapportés par Le Parisien.

«On veut réaliser une saison historique»

« Notre motivation ? Elle s’explique par la confiance qu’on a dans le collectif. Cela nous donne aussi de la sécurité. On a confiance en nous quand on commence les matchs et ensuite l’envie est toujours là. On veut réaliser une saison historique. Elle l’est déjà. Mais si on peut rajouter un trophée, ce serait encore plus incroyable. On va prendre match après match. On a bien joué, maintenant on va penser à Botafogo » a confié Vitinha de son côté. À voir si le PSG ira jusqu’au bout de la compétition.