Le PSG choisit le remplaçant de Marquinhos : La surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très décevant mardi soir contre le Bayern Munich, Marquinhos semble très loin de son meilleur niveau. Une situation qui interpelle d'autant plus qu'Illia Zabarnyi, recruté pour le remplacer à moyen terme, ne réalise pas non plus un grand début de saison. C'est la raison pour laquelle Luis Enrique pourrait envisager de miser sur Lucas Hernandez.

Handicapé par des blessures depuis le début de la saison, Marquinhos peine à retrouver son meilleur niveau et cela s'est clairement vu contre le Bayern Munich mardi soir. Directement responsable du second but de Luis Diaz, qui lui subtilise le ballon dans les pieds, le capitaine du PSG dressait d'ailleurs un constat lucide de sa prestation après le match.

Marquinhos décevant contre le Bayern « On a fait face à une équipe bien en place et très bien physiquement. Ils étaient mieux que nous en première mi-temps. Ils ont été meilleurs dans l'impact physique et la récupération haute. On n'arrivait pas à mettre notre jeu en place. Beaucoup de joueurs ne sont pas en forme, à 100 %. J'en fais partie », confiait Marquinhos en zone mixte.