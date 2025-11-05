Le PSG choisit le remplaçant de Marquinhos : La surprise est totale !

Très décevant mardi soir contre le Bayern Munich, Marquinhos semble très loin de son meilleur niveau. Une situation qui interpelle d'autant plus qu'Illia Zabarnyi, recruté pour le remplacer à moyen terme, ne réalise pas non plus un grand début de saison. C'est la raison pour laquelle Luis Enrique pourrait envisager de miser sur Lucas Hernandez.
Handicapé par des blessures depuis le début de la saison, Marquinhos peine à retrouver son meilleur niveau et cela s'est clairement vu contre le Bayern Munich mardi soir. Directement responsable du second but de Luis Diaz, qui lui subtilise le ballon dans les pieds, le capitaine du PSG dressait d'ailleurs un constat lucide de sa prestation après le match.
Marquinhos décevant contre le Bayern
« On a fait face à une équipe bien en place et très bien physiquement. Ils étaient mieux que nous en première mi-temps. Ils ont été meilleurs dans l'impact physique et la récupération haute. On n'arrivait pas à mettre notre jeu en place. Beaucoup de joueurs ne sont pas en forme, à 100 %. J'en fais partie », confiait Marquinhos en zone mixte.
Lucas Hernandez va le remplacer ?
Par conséquent, à court terme, Luis Enrique pourrait envisager de remplacer son capitaine afin de le faire souffler. Illia Zabarnyi, arrivé cet été au PSG, se présente comme le candidat naturel à ce rôle, mais l'Ukrainien est très irrégulier. Par conséquent, selon L'EQUIPE, c'est Lucas Hernandez qui pourrait être relancé dans l'axe dans le cas où Luis Enrique décidait d'aligner une charnière de gauchers avec Willian Pacho ou Lucas Beraldo. Ce serait une sacrée surprise puisque l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid est surtout utilisé dans le couloir gauche en doublure de Nuno Mendes.