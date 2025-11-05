Achraf Hakimi : Catastrophe pour le PSG, la triste annonce

Luis Enrique risque d’être privé d’Achraf Hakimi pendant plusieurs semaines. L’international marocain a été victime d’un tacle violent de la part de Luis Diaz avant la mi-temps du match opposant le PSG et le Bayern Munich en Ligue des champions (2-1) ce mercredi soir. Après la rencontre, Vincent Kompany a défendu son joueur.
Le PSG a perdu plus qu’un match ce mercredi soir face au Bayern Munich (1-2). Déjà privé d’Ousmane Dembélé au bout d’une vingtaine de minutes, Luis Enrique a surtout vu Achraf Hakimi sortir du terrain en pleurs, après avoir été victime d’un tacle violent de la part de Luis Diaz. La cheville gauche de l’international marocain a tourné, faisant craindre une absence de plusieurs semaines.
« Luis Diaz n’a pas fait exprès »
Après la partie, Vincent Kompany a regretté ce fait de jeu, défendant son attaquant. « C'est dommage pour Hakimi mais que voulez-vous que je vous dise ? Le match s’est joué sur une énorme intensité. Cela peut arriver. Je ne pense pas qu’il l’a blessé intentionnellement. J’espère que Hakimi va vite se remettre. Il (Diaz) n’a pas fait exprès », expliquait l’entraîneur du Bayern Munich en conférence de presse, rapporté par Le Parisien.
« J’espère que ce n’est pas grave »
« Il y a l’intensité du match qui va dans les deux sens. Et puis il y a l’action… C’est dommage, regrettait Kompany devant les journalistes. Je défends les intérêts de mon équipe d’abord, mais quand j’ai vu qu’il était blessé… J’espère que ce n’est pas grave et qu’il pourra utiliser tout son talent pour le PSG et le Maroc. Mais encore une fois, ça va tellement vite, à ce niveau de compétition. »