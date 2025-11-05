Achraf Hakimi : Catastrophe pour le PSG, la triste annonce

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luis Enrique risque d’être privé d’Achraf Hakimi pendant plusieurs semaines. L’international marocain a été victime d’un tacle violent de la part de Luis Diaz avant la mi-temps du match opposant le PSG et le Bayern Munich en Ligue des champions (2-1) ce mercredi soir. Après la rencontre, Vincent Kompany a défendu son joueur.

Le PSG a perdu plus qu’un match ce mercredi soir face au Bayern Munich (1-2). Déjà privé d’Ousmane Dembélé au bout d’une vingtaine de minutes, Luis Enrique a surtout vu Achraf Hakimi sortir du terrain en pleurs, après avoir été victime d’un tacle violent de la part de Luis Diaz. La cheville gauche de l’international marocain a tourné, faisant craindre une absence de plusieurs semaines.

« Luis Diaz n’a pas fait exprès » Après la partie, Vincent Kompany a regretté ce fait de jeu, défendant son attaquant. « C'est dommage pour Hakimi mais que voulez-vous que je vous dise ? Le match s’est joué sur une énorme intensité. Cela peut arriver. Je ne pense pas qu’il l’a blessé intentionnellement. J’espère que Hakimi va vite se remettre. Il (Diaz) n’a pas fait exprès », expliquait l’entraîneur du Bayern Munich en conférence de presse, rapporté par Le Parisien.