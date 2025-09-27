Le PSG change son gardien, le choix que personne n’avait vu venir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG retrouve l'AJ Auxerre ce samedi soir, un adversaire que le club de la capitale a l’habitude de rencontrer. L'histoire se souvient d’ailleurs d'un match particulier, en mai 1983, durant lequel le milieu Dominique Bathenay a dû remplacer le gardien Dominique Barratelli, marquant une première inattendue.

Ce samedi soir au Parc des Princes, le PSG retrouve l’un de ses adversaires les plus récurrents en Ligue 1 : l’AJ Auxerre. Les deux équipes se sont affrontées à 77 reprises au cours de leur histoire, avec un avantage pour la formation parisienne, qui totalise 33 victoires pour 23 nuls et 21 défaites. Et c’est lors d’une confrontation avec l’AJA que le Paris Saint-Germain a connu une première pour le moins particulière.

Le gardien du PSG remplacé… par un milieu Comme le rappelle le club sur son site officiel, c’est lors d’un match face à Auxerre que le PSG a remplacé un gardien de but par un joueur de champ pour la première fois de son histoire en première division. En mai 1983, le portier Dominique Barratelli avait été contraint de céder sa place à Dominique Bathenay, milieu de formation, dès la 27e minute de jeu.