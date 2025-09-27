Le PSG change son gardien, le choix que personne n’avait vu venir !

Le PSG retrouve l'AJ Auxerre ce samedi soir, un adversaire que le club de la capitale a l’habitude de rencontrer. L'histoire se souvient d’ailleurs d'un match particulier, en mai 1983, durant lequel le milieu Dominique Bathenay a dû remplacer le gardien Dominique Barratelli, marquant une première inattendue.
Ce samedi soir au Parc des Princes, le PSG retrouve l’un de ses adversaires les plus récurrents en Ligue 1 : l’AJ Auxerre. Les deux équipes se sont affrontées à 77 reprises au cours de leur histoire, avec un avantage pour la formation parisienne, qui totalise 33 victoires pour 23 nuls et 21 défaites. Et c’est lors d’une confrontation avec l’AJA que le Paris Saint-Germain a connu une première pour le moins particulière.
Le gardien du PSG remplacé… par un milieu
Comme le rappelle le club sur son site officiel, c’est lors d’un match face à Auxerre que le PSG a remplacé un gardien de but par un joueur de champ pour la première fois de son histoire en première division. En mai 1983, le portier Dominique Barratelli avait été contraint de céder sa place à Dominique Bathenay, milieu de formation, dès la 27e minute de jeu.
Mamadou Sakho et Dani Alves ont suivi
Ce jour-là, le PSG s’était incliné sans pour autant craquer face à son adversaire bourguignon (2-3). Dominique Barratelli avait étonnamment fait une belle impression dans la cage parisienne. Depuis, d’autres joueurs parisiens ont été contraints de devenir gardien le temps d’un soir, à l’instar de Mamadou Sakho (2013) ou encore Dani Alves (2018).