Le PSG boucle son transfert : Il lâche ses enfants pour signer !

N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique au PSG, Marco Verratti a pris la direction du Qatar à l’été 2023, laissant ses enfants à Paris. Alors qu’il n’a plus joué pour la sélection italienne depuis cette époque, le milieu n’envisage pas un retour, lui qui profite des trêves internationales pour retrouver sa famille.
Nommé à la tête du PSG à l’été 2023, Luis Enrique a décidé de se passer des services de certains joueurs, à l’instar de Neymar et Marco Verratti, poussés vers la sortie malgré leur statut. « À la reprise, j'ai eu un entretien avec le coach, il m'a dit que je ne faisais pas partie de ses plans », avait confié Verratti dans les colonnes de L’Équipe. Parti au Qatar, l’Italien a changé de continent sans ses enfants.
« Mes enfants sont restés vivre à Paris »
C’est en effet ce qu’a dévoilé Marco Verratti au moment d’évoquer la possibilité de retrouver la sélection italienne, dans un entretien accordé à Flashscore. « Je ne sais pas. C'est en partie la décision que j'ai prise en arrivant au Qatar. Mes enfants sont restés vivre à Paris, donc la période de la trêve internationale est le seul moment où je peux les voir. Comme je l'ai déjà dit, le football est ma plus grande passion, mais mes enfants passent avant tout. Pour l'instant, je pense que les choses resteront ainsi », a indiqué l’ancien milieu du PSG.
« Mes enfants sont de grands fans du PSG »
Présents à Paris, les enfants de Marco Verratti ont ainsi l’occasion de suivre de près l’équipe dirigée par Luis Enrique. « Ce sont de grands fans du PSG, révèle l’Italien. J'ai encore beaucoup d'amis là-bas, et je regarde toujours. Je veux qu'ils gagnent. Je connais Nasser (Al-Khelaifi), nous passons beaucoup de temps ensemble ici à Doha, alors je les suis de près. Avec mes enfants, je suis obligé ! Je n'ai rien demandé au club, j'ai pris moi-même les abonnements pour mes enfants, donc je continue à les suivre avec beaucoup de plaisir. »