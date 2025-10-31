Le PSG boucle son transfert : Il lâche ses enfants pour signer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique au PSG, Marco Verratti a pris la direction du Qatar à l’été 2023, laissant ses enfants à Paris. Alors qu’il n’a plus joué pour la sélection italienne depuis cette époque, le milieu n’envisage pas un retour, lui qui profite des trêves internationales pour retrouver sa famille.

Nommé à la tête du PSG à l’été 2023, Luis Enrique a décidé de se passer des services de certains joueurs, à l’instar de Neymar et Marco Verratti, poussés vers la sortie malgré leur statut. « À la reprise, j'ai eu un entretien avec le coach, il m'a dit que je ne faisais pas partie de ses plans », avait confié Verratti dans les colonnes de L’Équipe. Parti au Qatar, l’Italien a changé de continent sans ses enfants.

« Mes enfants sont restés vivre à Paris » C’est en effet ce qu’a dévoilé Marco Verratti au moment d’évoquer la possibilité de retrouver la sélection italienne, dans un entretien accordé à Flashscore. « Je ne sais pas. C'est en partie la décision que j'ai prise en arrivant au Qatar. Mes enfants sont restés vivre à Paris, donc la période de la trêve internationale est le seul moment où je peux les voir. Comme je l'ai déjà dit, le football est ma plus grande passion, mais mes enfants passent avant tout. Pour l'instant, je pense que les choses resteront ainsi », a indiqué l’ancien milieu du PSG.