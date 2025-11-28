Le PSG avec le Real Madrid : L’annonce inattendue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Spécialiste de la compétition avec 15 sacres glanés au cours de son histoire, le Real Madrid réussit à être régulier dans ses victoires et a été sacré deux fois en trois ans entre 2022 et 2024. Une prouesse que le PSG devrait réitérer d’après l’analyse du journaliste Dominique Séverac.

Sur les 10 dernières saisons, le Real Madrid a signé un three-peat entre 2016 et 2018 en Ligue des champions. Ce que seuls l’Ajax Amsterdam et le Bayern Munich sont parvenus à réaliser dans les années 70. Et il se trouve qu’en plus de leur run dans les années 60, le Real Madrid ait été tout proche d’une fois de plus empiler trois C1 de suite entre 2022 et 2024. Toutefois, Manchester City éliminait le champion d’Europe en titre au printemps 2023 en demi-finales de la Ligue des champions.

Le PSG comme le Real Madrid pour la Ligue des champions ? Ce qui a donc privé le Real Madrid d’un nouveau three-peat au vu des succès de l’équipe de Carlo Ancelotti en 2022 et 2024. Le PSG pourrait-il conserver sac couronne européenne cette saison après le premier sacre de son histoire la saison dernière ? Pas selon Dominique Séverac. Le calendrier surchargé et le manque de plage de repos du Paris Saint-Germain entre la fin de la saison dernière et la reprise risque de jouer des tours au groupe de Luis Enrique. Cependant, à l’instar du Real Madrid version Carlo Ancelotti entre 2022 et 2024, le PSG devrait immédiatement récupérer la couronne de l’Europe en 2026/2027.