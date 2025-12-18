Surprise à l’OM : Un transfert bouclé grâce à une star du rap US ?

Axel Cornic

Dans seulement quelques jours, le mercato hivernal ouvrira ses portes et l’Olympique de Marseille semble déjà travailler sus plusieurs pistes. Cela semble notamment être le cas en Serie A, avec l’une des grandes révélations de cette première partie de saison.

Cet été, une douzaine de nouveaux joueurs est arrivée à Marseille, notamment pour renforcer la défense. Mais ce n’est pas terminé, puisque l’OM semble déjà travailler sur des nouveaux objectifs pour le mercato hivernal, notamment au poste de latéral droit.

Norton-Cuffy, le nouveau crack anglais La presse italienne évoque depuis plusieurs mois déjà un intérêt grandissant de l’OM pour Brooke Norton-Cuffy, révélation de cette première partie de saison en Serie A. Ancien prodige d’Arsenal, il s’est totalement relancé avec le Genoa, devenant un titulaire en puissance et l’un des joueurs les plus suivis de l’autre côté des Alpes.