Surprise à l’OM : Un transfert bouclé grâce à une star du rap US ?

Dans seulement quelques jours, le mercato hivernal ouvrira ses portes et l’Olympique de Marseille semble déjà travailler sus plusieurs pistes. Cela semble notamment être le cas en Serie A, avec l’une des grandes révélations de cette première partie de saison.
Cet été, une douzaine de nouveaux joueurs est arrivée à Marseille, notamment pour renforcer la défense. Mais ce n’est pas terminé, puisque l’OM semble déjà travailler sur des nouveaux objectifs pour le mercato hivernal, notamment au poste de latéral droit.
Norton-Cuffy, le nouveau crack anglais
La presse italienne évoque depuis plusieurs mois déjà un intérêt grandissant de l’OM pour Brooke Norton-Cuffy, révélation de cette première partie de saison en Serie A. Ancien prodige d’Arsenal, il s’est totalement relancé avec le Genoa, devenant un titulaire en puissance et l’un des joueurs les plus suivis de l’autre côté des Alpes.
Roc Nation s’en mêle
D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, l’entourage du jeune latéral droit anglais lui chercherait justement un nouveau club. L’agence Roc Nations, détenue par le célèbre rappeur et producteur américain Jay-Z, aurait fait circuler le nom de Brooke Norton-Cuffy aux quatre coins de l’Europe, en espérant pouvoir boucler un deal intéressant au cours du mercato du mois de janvier.