Le PSG attaqué par le RC Lens, Mbappé lâche une réponse fracassante

Si le PSG est officiellement champion de France cette saison, le RC Lens a donné énormément de fil à retordre au club de la capitale. Les Sang et Or ont tout de même réalisé un exercice exceptionnel derrière les Parisiens. Seko Fofana n’a d’ailleurs pas manqué de titiller le PSG et dans la foulée, Kylian Mbappé a tenu à répondre au capitaine du RC Lens.

Ce dimanche se tenait la traditionnelle cérémonie des Trophées UNFP. Les acteurs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ont ainsi été récompensés et on a notamment pu connaitre l’équipe type du championnat. On y retrouve alors Brice Samba, Achraf Hakimi, Kevin Danso, Chancel Mbemba, Nuno Mendes, Valentin Rongier, Khéphren Thuram, Seko Fofana, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Loïs Openda.

PSG : Mbappé lâche une bombe sur son avenir, il en rajoute une couche https://t.co/wET7qmfD2i pic.twitter.com/c6UqUtmoil — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

« Je pense qu'ils ont un peu paniqué »

Le RC Lens compte donc 4 joueurs dans cette équipe type de Ligue 1. Pas assez au goût de Seko Fofana. A l’occasion de cette cérémonie des Trophées UNFP, le capiptaine lensois l’a alors fait savoir, glissant au passage un petit tacle au PSG : « On méritait d'avoir plus de joueurs. Ça a été une fierté aussi de concurrencer le PSG. Je pense qu'ils ont un peu paniqué à un moment, c'est le jeu ».

« On reste encore le Paris Saint-Germain »