Dérapage au PSG, l’OM insulté

Thibault Morlain

Ce dimanche, un Classico PSG-OM avait lieu. Non pas en Ligue 1, mais dans le championnat de France U19. En effet, pour une place en finale, les deux équipes de jeunes s’affrontaient et cela a tourné en faveur des Parisiens. Après la rencontre, les Titis sont allés fêter ça avec les fans qui avaient fait le déplacement et cela a quelque peu dérapé.

Le PSG a donc validé son ticket pour la finale du championnat de France U19. Pour cela, les hommes de Zoumana Camara ont éliminé l’OM dans un Classico chaud bouillant (2-1). Les Phocéens avaient d’ailleurs ouvert le score, mais grâce à un doublé d’Ilyes Housni, dont un but au bout du temps additionnel, le PSG s’est donc imposé.

Les Parisiens insultent les Marseillais

Au coup de sifflet final, les joueurs du PSG ont explosé de joie et ils sont immédiatement allés célébrer avec les centaines de supporters parisiens qui avaient fait le déplacement pour cette rencontre face à l’OM. Défenseur du PSG, Nehemiah Fernandez-Veliz a alors pris le haut-parleur et a alors insulté les Marseillais, lâchant à plusieurs reprises : « On a joué des salop** ».

nehemiah fernandez je t’aime trop mon garsssss pic.twitter.com/Eq9OPJQwwd — . 🇨🇷 (@nryzhz) May 28, 2023

Du beau monde au rendez-vous

Cette rencontre était visiblement très importante pour le PSG. En effet, il y avait du très beau monde en tribunes pour assister à la rencontre des joueurs de Zoumana Camara. Président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi était au rendez-vous, de même également que Presnel Kimpembe et Warren Zaïre-Emery.