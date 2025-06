Le PSG annonce «une folie» à l'étranger !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Deux semaines après son sacre en Ligue des Champions, le PSG est déjà de retour sur le devant de la scène avec la Coupe du monde des Clubs qui se disputera aux États-Unis. Membre important du vestiaire parisien, Lucas Hernandez a évoqué les ambitieux objectifs parisiens sur cette nouvelle compétition.

Pour cette nouvelle compétition aux États-Unis , le PSG affrontera les Colchoneros, Botafogo , ainsi que les Sounders de Seattle en phase de groupe. La Coupe du monde des Clubs devrait offrir son lot de spectacle, et reste une compétition sérieuse pour les clubs y prenant part, comme l’a récemment rappelé Luis Enrique . « Tout le monde qui est impliqué ici est très sympa ! Jouer la Coupe du Monde des Clubs est fantastique. Nous sommes impatients de débuter les entraînements et de débuter la compétition dimanche prochain. Avoir été sacré champions d’Europe pour la première fois de l’histoire du club est incroyable pour le Paris Saint-Germain. Aujourd’hui, c’est le moment de retrouver la compétition et d’aller décrocher la Coupe du Monde des Clubs », a ainsi confié l’entraîneur espagnol.

« C’est vrai que c’est une folie, mais bon, on est là pour ça »

La motivation de Luis Enrique en vue de cette compétition est logiquement partagée par son groupe. Dans un entretien accordé à Téléfoot, c’est Lucas Hernandez qui a également fait part des ambitions du PSG : « En fait, nous sommes des professionnels. Notre objectif, c’est toujours d’arriver jusqu’au bout pour atteindre les plus grands trophées. C’est une saison très très longue. Moi j’étais blessé, mais il y a des joueurs, je ne sais même pas combien de matchs ils ont dans les jambes. C’est vrai que c’est une folie, mais bon, on est là pour ça, on est des professionnels, et on va aller là bas pour tout donner, et bien sûr, tenter de ramener ce trophée à la maison », a lâché l’international Français.